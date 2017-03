Ein Programm, in dem die Union auch auf soziale Gerechtigkeit setzen will, kündigt Merkel an - nur anders als die SPD. Die stecke beim Thema Agenda 2010 noch immer fest in der Vergangenheit. Merkels Plan soll eine andere Überschrift tragen: Innovation. "In einer Zeit, in der die Innovation durch die Digitalisierung so voranschreitet; in einer Zeit, in der zum Beispiel in der Automobilindustrie – etwas ganz wichtiges fürs Saarland – völlig neue Antriebstechnologien entstehen, da müssen wir überlegen: Wie können wir verhindern, dass Menschen arbeitslos werden? Wie können sie ihren Arbeitsplatz behalten? Innovation schafft auch Gerechtigkeit", findet Merkel.