Nach Rechtsrock-Konzert in Themar Ramelow fordert Änderung beim Versammlungsrecht

Es war das größte Rechtsrock-Konzert bislang in diesem Jahr in Deutschland: Rund 6.000 Teilnehmer waren am Samstag in den kleinen thüringischen Ort Themar gereist. Ministerpräsident Ramelow fordert bei MDR AKTUELL deswegen politische Konsequenzen beim Versammlungsrecht.