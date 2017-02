Der Bundesgerichtshof (BGH) muss am Dienstag darüber entscheiden, ob - und wenn ja, in welchen Fällen - das Speichern von IP-Adressen erlaubt ist.

Die Internetprotokoll-Adresse wird jedes Mal neu vergeben, wenn sich ein Nutzer ins Internet einwählt. Besucht er eine Webseite, wird seine IP-Adresse an den Server der Seite übermittelt und dort auch gespeichert. So ist es unter Umständen möglich, nachträglich den Inhaber des Internetanschlusses zu identifizieren. Das dient einerseits dem Schutz vor Hackern, andererseits können so auch Kriminelle überführt werden, zum Beispiel nach illegalen Film- und Musikdownloads.