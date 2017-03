Nach dem geplanten Anschlag auf ein Essener Einkaufszentrum führt die Spur zur Dschihadistenmiliz IS. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigte am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" entsprechende Kontakte. "Die Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat, dieser Terrororganisation, ist vorhanden. In der Tat gab es Hinweise oder Aufträge aus der Region von jemandem, der aus Deutschland dorthin gereist ist."