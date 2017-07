Mehr als 930 Islamisten aus Deutschland sind nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) in den vergangenen Jahren in Richtung Syrien und in den Irak gereist, um für die Terrororganisation "Islamischer Staat" oder andere terroristische Gruppierungen zu kämpfen oder diese zu unterstützen.

Rund 145 ums Leben gekommen

Wie eine BKA-Sprecherin MDR AKTUELL mitteilte, liegen zu über 70 Personen Erkenntnisse vor, "dass sie sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder hierfür eine Ausbildung absolviert haben." Bei circa 145 Personen gebe es Hinweise, dass sie in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen sind. Und etwa ein Drittel der gereisten Personen befinde sich mittlerweile wieder in Deutschland.

Meist männlich und unter 30

Den BKA-Angaben zufolge ist der überwiegende Teil der über 930 in das Kampfgebiet in Syrien und im Irak ausgereisten Islamisten männlich und jünger als 30 Jahre. Etwa fünf Prozent waren laut BKA zum Zeitpunkt der Erstausreise minderjährig, die Hälfte davon weiblich. Die Spitzenzeit der Anwerbungen für den IS sei allerdings vorbei, so die BKA-Sprecherin: "Insgesamt zeichnet sich eine verringerte Ausreisedynamik ab."

Unterer einstelliger Bereich in Sachsen

Die Zahl der angeworbenen Kämpfer aus Mitteldeutschland scheint dabei überschaubar zu sein. Eine Sprecherin des sächsischen Innenministeriums teilte MDR AKTUELL auf Anfrage mit: "Der betroffene Personenkreis bewegt sich im Freistaat Sachsen im unteren einstelligen Bereich." Wo sich diese Personen aufhalten, und was sie tun, um den IS zu unterstützen, teilte die Sprecherin mit Verweis auf laufende strafrechtliche Ermittlungen nicht mit.

Zwei junge Frauen aus Sachsen-Anhalt

Aus Sachsen-Anhalt schlossen sich nach Angaben der dortigen Behörden zwei Personen dem "Islamischen Staat" an. "Dem sachsen-anhaltischen Verfassungsschutz liegen Erkenntnisse insoweit vor, als bekannt ist, dass zwei Personen aus Sachsen-Anhalt in das vom IS kontrollierte Gebiet gereist sind. Die Ausgereisten sind in beiden Fällen weiblich und waren im Zeitpunkt der Ausreise minderjährig", teilte das Innenministerium in Magdeburg mit.

Einstellige Zahl in Thüringen

Auch in Thüringen ist die Zahl überschaubar. "Die Zahl der Personen, zu denen den Thüringer Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vorliegen, dass sie aus Thüringen in vom Islamischen Staat kontrollierte Gebiete beziehungsweise nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, liegt im einstelligen Bereich", teilte das Innenministerium in Erfurt mit.