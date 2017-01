Ein knappes Jahr nach dem versuchten Messer-Mord an einem Polizisten in Hannover hat das Oberlandesgericht Celle die 16-Jährige IS-Anhängerin Safia S. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts hatte die Gymnasial-Schülerin mit ihrer Tat die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützen wollen.

Die Marokkanerin mit deutschem Pass hatte den Bundespolizisten im Februar 2016 bei einer von ihr provozierten Kontrolle mit einem Gemüsemesser in den Hals gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Danach konnte sie von dessen Kollegen überwältigt werden. Ermittler werten den Angriff als die erste vom IS in Deutschland in Auftrag gegebene Tat. Die Verbindung der Angeklagten zum IS ist laut Gericht etwa durch Chats auf ihrem Mobiltelefon belegt. Das Urteil erging nach Jugendstrafrecht unter anderem wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Der Prozess fand wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Anwalt Günal beim Prozessauftakt mit einer Sympatisantin von Safia S. Bildrechte: dpa

Die Verteidigung von S. kündigte nach dem Urteil an, in Revision zu gehen. Anwalt Mutlu Günal, der eine milde Strafe wegen Körperverletzung gefordert hatte, sieht weder eine Tötungsabsicht noch die Unterstützung der Terrormiliz IS durch seine Mandantin als erwiesen an. Laut Günal hatte die Jugendliche die Attacke eingeräumt und sich in einem Brief aus der Untersuchungshaft sowie im Prozess bei dem Polizisten entschuldigt.