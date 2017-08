Bei dem deutschen Dschihadisten handelt es sich dem Bericht zufolge um einen 27-Jährigen aus Solingen. Er sei im Herbst 2012 zunächst nach Ägypten, dann in die Türkei und anschließend nach Syrien ausgereist. Mitte Juli habe die IS-Miliz über soziale Netzwerke seinen Tod im syrischen Rakka verkündet. Allerdings seien dabei keine Todesumstände genannt worden, was als sehr ungewöhnlich gelte.

Die IS-Hochburg Rakka steht kurz vor der Rückeroberung. Bildrechte: Getty Images

Der Großteil der potenziellen Attentäter kommt dem Bericht zufolge aus dem Irak sowie aus Nordafrika, den arabischen Golfstaaten, Tadschikistan und Bangladesch. Die übrigen europäischen Verdächtigen kämen aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Bosnien.



Die Liste der potenziellen Attentäter sei bei Anti-Terror-Operationen im irakischen Mossul entdeckt worden. US-Geheimdienste hätten die Daten anschließend ausgewertet und an Interpol übermittelt. Das Bundeskriminalamt lehnte eine Stellungnahme ab. Unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise heißt es in dem Bericht, es bestehe die Gefahr, dass der IS versuchen könnte, einen Teil der Islamisten heimlich nach Europa zu entsenden, um Anschläge zu begehen. Sie könnten als Flüchtlinge getarnt werden.



Hintergrund ist der allmähliche Zerfall des Kalifats der Terrormiliz. Im Irak und in Syrien verliert der IS immer mehr Gebiete, aus manchen wurden die Dschihadisten komplett vertrieben. Die Hauptstadt der Extremisten, Rakka, steht kurz vor der Eroberung durch Anti-IS-Kämpfer. Anschläge in Europa könnten als Erfolg gewertet werden.