Festnahme in Göttingen Islamist soll Anschlag auf Sicherheitskräfte geplant haben

Die Polizei hat nahe Göttingen einen Islamisten festgenommen, der einen Anschlag auf deutsche Sicherheitskräfte geplant haben soll. Wie die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in Celle mitteilten, hat der 26 Jahre alte Salafist offenbar vorgehabt, Polizisten oder Soldaten in eine Falle zu locken und mit einem selbstgebauten Sprengsatz zu töten. Dies habe der Mann aus Northeim in einer Vernehmung eingeräumt.