Der deutsche Islamist Sven Lau ist als Terrorhelfer zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-Jährigen am Mittwoch der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der gebürtige Mönchengladbacher die dschihadistisch-salafistische Miliz Jamwa unterstützt hat. Lau gehört gemeinsam mit Pierre Vogel zu den bekanntesten Gesichtern des radikalen Islam in Deutschland. Er gilt auch als Initiator der sogenannten Scharia-Polizei, die 2014 durch Wuppertal zog und bundesweit für Empörung sorgte.

Die Bundesanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft für Lau gefordert und ihn einen "Überzeugungstäter" genannt. Er habe den Dschihad in Syrien von Deutschland aus unterstützt und dabei unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe agiert. So habe er Terroristen in Syrien Islamisten als Kämpfer vermittelt, außerdem habe er etwa drei Nachtsichtgeräte beschafft.



Der Terrormiliz Jamwa gehe es um die Errichtung eines Kalifatstaates, argumentierte die Bundesanwaltschaft. Teile der Gruppe hätten sich inzwischen dem "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen. Lau habe zudem - unterstützt von Pierre Vogel - ein salafistisches Netzwerk in Deutschland aufgebaut und beherrscht.



Die dschihadistisch-slafistische Terrormiliz Dschaisch al-Muhadschirin wal-Ansar, kurz Jamwa, wurde 2012 gegründet und kämpfte seither im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der terroristischen Al-Nusra-Front. Jamwa wird in Deutschland als ausländische terroristischen Vereinigung eingestuft.