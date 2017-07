In Deutschland gibt es keine Schießereien mehr auf offener Straße. Stattdessen sind in der Bundesrepublik mehr oder weniger seriös wirkende Geschäftsleute unterwegs. Die italienische Mafia fällt nicht besonders auf, sagen Experten. Aber sie ist da. Sie agiert fast flächendeckend und bundesweit. Interessant ist die Bundesrepublik vor allem für Geldwäsche.

Wenig Korruption, politische Stabilität, liquide Märkte machen ein Land zum Geldwäsche-Paradies. Gesetze dagegen gebe es zwar, sagt Sandro Mattioli vom Verein "Mafia? Nein, Danke!". Es handle sich aber bisher nur um süße kleine zahnlose Tigerchen. "Wir müssen eine neue Sicht auf Geldwäsche entwickeln. Sie ist kein Bagatelldelikt. Sie ist das Fundament, auf dem verbrecherische Organisationen ihre Machtpositionen aufbauen. Das machen sie nicht in Form falscher und aufgeblasener Rechnungen in Restaurants, sondern vor allem durch massive Investitionen in die legale Wirtschaft."

Denn in legalen Betrieben bringt die Mafia ihre Gewinne unter. Dazu gehören Restaurants, Baufirmen und Spielsalons. Die Mafia zahle brav Steuern und wasche so ihr Geld, erklärt David Ellero von der europäischen Polizei Europol. "Genau das macht es so schwierig, sie zu verfolgen. Zumal die einschlägigen Gesetze in jedem Land anders sind. Eine einheitliche europäische Anti-Mafia-Gesetzgebung fehlt."