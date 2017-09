Weitere Streit-Themen sind absehbar. Die Grünen wollen ein Datum festschreiben, zu dem keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Für FDP und CSU ist das Teufelszeug. Dafür will die CSU jetzt stärker das Soziale betonen – was mit den Grünen vielleicht ginge, mit der FDP aber schwierig wird. Und die CDU, die das alles als größter Partner ausgleichen und moderieren müsste, ist geschwächt.

Wenn die Sondierungen irgendwann beginnen, wird es unter anderem darum gehen, nach dem Gemeinsamen zu suchen. Ein Einwanderungsgesetz, wie es FDP, Grüne und Teile der CDU wollen, könnte so etwas sein. Aber zuallererst muss eben die Union zueinander finden – die beiden Schwestern, die nicht so genau wissen, wie gut sie inhaltlich zusammenpassen. Der Drang der CSU nach rechts stößt in der CDU nicht überall auf Gegenliebe. "Wir dürfen nicht wie die Dagegen-Partei AfD werden", sagte Vize-Parteichefin Julia Klöckner in der Passauer Neuen Presse.