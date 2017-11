Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schließt Neuwahlen im Falle eines Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen nicht aus. Neuwahlen seien für die FDP eine Option, falls sich CDU, CSU, FDP und Grüne in zentralen Punkten nicht auf die Erfüllung liberaler Forderungen einigen könnten, sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

"Wir haben jedenfalls keine Angst vor Neuwahlen", so Lindner. Sollte es dazu kommen, könnten die Liberalen schließlich sagen: "dass uns unsere Überzeugungen wichtiger sind als Dienstwagen". Er habe die FDP nicht zurück ins Parlament geführt, um in einer Regierung ohne eigene Akzente zu arbeiten, hob Lindner hervor.

Sollte sich das Programm der FDP nicht spürbar in einem möglichen Koalitionsvertrag der Jamaika-Parteien wiederfinden, würde die FDP in die Opposition gehen, kündigte Lindner an. Er schätzte die Chancen für die Bildung einer Jamaika-Koalition auf 50 zu 50.