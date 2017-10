Es sind die eher leichteren Themen, die auf dem Programm stehen: Zunächst geht um Bildung und Digitales. Beides wichtige Themen, aber zwischen den vier Parteien längst nicht so konfliktträchtig wie die großen Brocken der vergangenen Woche. Und vielleicht taugen sie zum Kern dessen, was sich eine Jamaika-Koalition vornimmt.

Spahn: "Wir brauchen mehr Dynamik"

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn will die Rente mit 63 für langjährige Versicherte abschaffen. Bildrechte: dpa „Lust auf Zukunft machen“ nennt Finanzstaatssekretär Jens Spahn von der CDU das, was die mögliche neue Regierung von der alten unterscheiden könnte: "Die große Koalition war für vieles gut und richtig. Aber richtige Zukunftsimpulse fehlten da an manchen Stellen noch. Das sind die Themen Digitalisierung, das große Thema Bildung und Infrastruktur. In der Zeit, in der wir einen Flughafen in Berlin nicht fertig kriegen, baut China 60 neue Flughäfen. Wir brauchen ein bisschen mehr Dynamik in diesem Land." Spahn forderte außerdem, die Rente mit 63 für langjährige Versicherte abzuschaffen. Das Geld solle lieber Witwen zu Gute kommen. Eine Forderung, die in seiner eigenen Partei ebenso auf Widerstand stößt wie bei den möglichen Jamaika-Koalitionären.

FDP will mehr in Bildung investieren

Das Thema Bildung hängt dabei für die FDP eng mit der sozialen Frage zusammen. Armut lasse sich am besten durch Bildung bekämpfen, sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicky im ZDF: "Beispielsweise müssen wir uns fragen, wie wir es schaffen, dass Kinder, die aus Hartz-IV kommen, keine Hartz-IV-Karriere durchlaufen müssen und nicht wieder Kinder produzieren, die wieder Hartz IV in Anspruch nehmen müssen." Die Liberalen wollen deshalb mehr in die Schulen investieren.



Ähnliche Ideen gibt es auch bei den anderen Jamaika-Partnern. Gut möglich also, dass die Gespräche über diese Themen harmonischer verlaufen als die Verhandlungen über Migration und Klimaschutz. Dass es hier gekracht hat, hält CDU-Politiker Peter Altmaier für ganz normal: "Das Thema Flüchtlinge und das Thema Migration sind ganz wichtige Themen für die Zukunft dieses Landes. Und deswegen ist es ganz normal, dass es dafür mehr braucht, als nur eine einzige Sondierungsrunde. Wir brauchen Ergebnisse, die im Interesse des Landes liegen und die vier Jahre halten."

Kauder: "Es steht mehr auf dem Spiel"

Unionsfraktionschef Volker Kauder verlangt von den Parteien, dass sie sich einigen. Bildrechte: IMAGO Auch die Grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Kathrin Göring-Eckardt, wundert sich nicht, dass die Verhandlungen im ersten Anlauf gescheitert sind: "Man muss auch wirklich sagen, was wir da verhandelt haben, beim Thema Klimaschutz, beim Thema Europa, das sind auch wirklich harte, harte Brocken." Harte Brocken hin oder her. Der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, sieht die beteiligten Parteien in der Pflicht, sich zu einigen. Es stehe wesentlich mehr auf dem Spiel als nur einzelne politische Positionen, sagte Kauder am Abend im ZDF: "Es ist ja schon so, dass sich die Menschen fragen: Kriegen die jetzt was hin, die demokratischen Parteien? Können sie aus dem Wahlergebnis für dieses Land eine Regierung stellen? Es geht darum, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit demokratischer Parteien zu bekommen."

Altmaier sieht Gespräche auf einem guten Weg

Kauders Parteifreund, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, sieht die Sondierungsgepräche dennoch auch auf einem guten Weg: "Mein persönliches Urteil ist, dass wir nach den ersten Gesprächen näher an der Aufnahme von Koalitionsgesprächen sind, als dies vor zwei, drei Wochen noch den Anschein hatte."

Auch für heute ist wieder eine lange Sitzung angekündigt. Der äußere Rahmen wird also ähnlich sein, wie ihn Katrin Göring-Eckardt nach 12 Stunden Verhandlung am vergangenen Donnerstag beschrieb: "Viel sitzen, wenig Sauerstoff, viele wichtige Themen und viel Kaffee, Kaffee, Kaffee."

Erst Bildung und Digitales, dann Innere Sicherheit

Am Morgen geht es los mit den Themen „Bildung und Digitales“. Es folgen die beiden Blöcke „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ sowie „Innere Sicherheit". Am späten Nachmittag wollen die vier Parteien dann in großer Runde eine Zwischenbilanz der bisherigen Gespräch ziehen.