In der Nacht zu Mittwoch wurden zum ersten Mal Ergebnisse bei den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP verkündet. Der Soli-Zuschlag soll abgebaut und Familien entlastet werden. Die Schuldenbremse will man einhalten und weiter keine Schulden machen. "Heureka" möchte man ausrufen. Dieses erste Resultat vier Wochen nach der Wahl ist rekordverdächtig für den langsamsten Schleichgang einer Koalitionsbildung in Deutschland.

Erst erstarrte die Berliner Politik nach dem Wahltag zwei Wochen wie das Kaninchen vor der Schlange und wartete auf das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen. Allerdings hätte ihr Ergebnis nichts an einer Koalitionsbildung aus den genannten drei Partnern geändert. Denn dazu gibt es momentan keine Alternative.

Irgendwie haben offenbar die Parteien das Wahlergebnis nicht wirklich verstanden. 12,6 Prozent für die AfD sollten ein Weckruf des Wählers an die Politik sein, endlich die Probleme in diesem Land anzugehen. Und dabei geht es nicht nur um die Flüchtlingspolitik, auf die die AfD alle Schwierigkeiten zurückführt.

Tim Herden. Bildrechte: Steffen Jaenicke

Obwohl es momentan noch keinen Koalitionsvertrag gibt, den eine Partei gegenüber anderen zu Loyalität verpflichtet, stand am Dienstag schon ganz traditionell der Block der Koalitionäre in Spe aus Union, FDP und Grünen gegen die neue Opposition aus SPD, AfD und Linkspartei.



In der Debatte zur konstituierenden Sitzung hat das Parlament die Chance vertan, sich Regeln zu geben, die für den Bürger den Streit um die beste politische Idee wieder attraktiver machen. Warum die Grünen zum Beispiel eine viermalige Befragung der Kanzlerin im Jahr auf die lange Bank des Geschäftsordnungsausschusses schieben wollen, ist mir unverständlich.



Sie haben doch in der letzten Legislaturperiode selbst für mehr Rechte der Opposition gestritten. Klar man kann der SPD vorwerfen, dass sie diese Idee auch schon als Regierungspartei hätte haben können, aber vielleicht hat sie das Wahlergebnis gebraucht, um zu verstehen, dass die Partei und ihre Fraktion im Bundestag so nicht weitermachen können.