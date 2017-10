Sondierungen Jamaika-Runde will bessere Bildung

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in einer möglichen Jamaika-Koalition die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich steigern und die digitale Infrastruktur ausbauen.



Zum bisherigen Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildung heißt es in einem am Montag veröffentlichten Papier der Jamaika-Unterhändler lediglich, dass das Kooperationsverbot zur Debatte steht.