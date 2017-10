Jürgen Trittin, der für die Grünen mitverhandelt, sieht je nach Thema sehr unterschiedliche Konstellationen: "Im Bereich der sozialen Gerechtigkeit könnte es sogar Gemeinsamkeiten zwischen der CSU und den Grünen geben. In der Frage des Umgangs mit Bürgerrechten kann es durchaus Gemeinsamkeiten mit der FDP geben, und ich glaube in der Europapolitik wird es eher Gemeinsamkeiten mit der Union und gegen die FDP geben. Das wir schon eine spannende Erfahrung."

Eine Erfahrung, auf die sich die vier möglichen Partner einlassen müssen - wozu sie aber bereit sind, schon, weil es keine wirklichen Alternativen gibt. CSU-Vizechef Manfred Weber sieht ganz gute Voraussetzungen für Jamaika: "Grundsätzlich ist klar: Alle wollen das. Auch die Grünen wollen das. Und das ist ein guter Start. Ich gehöre zu denen, die sagen: Lasst uns Lust auf Neues haben!", so Weber im Inforadio vom rbb.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder. Bildrechte: IMAGO

Während der CSU-Mann von "Lust auf Neues" spricht - was fast schon nach einen FDP-Wahlspruch klingt -, tritt FDP-Chef Lindner ein bisschen auf die Bremse: Es sei völlig offen, ob man zusammenfinde. Und Union-Fraktionschef Volker Kauder will im ARD-Morgenmagazin nicht von Lust reden - bei ihm klingt es eher nach Pflicht: "Ich sehe, dass wir dem Land eine stabile Regierung stellen müssen. Deshalb glaube ich schon, dass wir alles daran setzen müssen, in dieser Konstellation zum Erfolg zu kommen. Da wird es nicht ohne Kompromisse abgehen, aber es wird ganz entscheidend sein, dass jeder mit seiner Identität auch erkennbar bleibt."