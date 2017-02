Jeder zweite neue Beschäftigte in den Bundesministerien bekommt nur einen Zeitvertrag. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke. In einigen Ministerien ist der Anteil sogar noch wesentlich größer. So vergibt der Spitzenreiter, das SPD-geführte Bundesfamilienministerium, neue Jobs in neun von zehn Fällen nur auf Zeit. Für Jutta Krellmann, die gewerkschaftspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, ein Unding. "Dass sich die CDU so verhält, da muss ich mich nicht drüber wundern als Linke. Aber dass die SPD sich nicht mal bemüht, das ist ganz einfach nicht nachzuvollziehen."