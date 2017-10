CDU-Richtungsdiskussion JU Thüringen fordert Investitionen im ländlichen Raum

Der Chef der Jungen Union (JU) in Thüringen, Stefan Gruhner, hat die nächste Bundesregierung aufgefordert, in ländlichen Räumen mehr zu investieren. Gruhner sagte MDR AKTUELL, die Menschen in strukturschwachen Gebieten hätten den Eindruck, abgehängt zu sein. Viele Wähler hätten aus Protest die AfD gewählt, um auszudrücken, dass sich etwas ändern müsse.