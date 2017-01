Seit Oktober ist Jutta Cordt bereits stellvertretende Leiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, zu Jahresbeginn rückte sie als Nachfolgerin von Frank-Jürgen Weise an die Spitze der Nürnberger Behörde. Am Donnerstag wird die 53-Jährige offiziell von Bundesinnenminister Thomas de Mazière (CDU) in ihre neue Aufgabe eingeführt und ihr Vorgänger Weise aus dem Amt verabschiedet.