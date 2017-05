Bundestagswahl Der Kampf um Nichtwähler

Es gibt allerdings Studien, die zeigen, dass in den niedrigeren Einkommensschichten Nichtwähler stärker vertreten sind. Diese Menschen fühlen sich von der Politik nicht mehr vertreten. Ein Gefühl, das meist als Politikverdrossenheit bezeichnet wird.

Im vergangenen Jahr konnte die AfD in diesen Schichten viele bisherige Nichtwähler mobilisieren. AfD-Sprecher Christian Lüth räumt aber ein, "dass wir diese sogenannten Protestwähler immer nur punktuell an uns binden können. Da müssen wir unsere Angebote immer wieder anpassen und diesen Menschen sehr gut zuhören, denn das ist einer sehr volatile* Klientel."



Auch die Linke hat die Politikverdrossenen nicht aufgegeben. Parteichefin Katja Kipping setzt auf Überzeugungsarbeit im direkten Gespräch: "Das heißt zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, ganz klar Haltung zu zeigen und zu sagen, wir reden Ihnen nicht nach dem Munde. Wir werden nicht darum kämpfen, dass es anderen Menschen schlechter geht, wir kämpfen aber mit aller Energie dafür, dass es Menschen wie ihnen besser geht." Sich der Sorgen der sogenannten "kleinen Leute" anzunehmen, ist eine Methode, um politikverdrossene Nichtwähler anzusprechen.