Zum "Tag der Bundeswehr" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Truppe trotz der jüngsten Skandale gelobt. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft räumte sie aber auch Verfehlungen ein. Merkel sagte, natürlich habe es in letzter Zeit Vorfälle gegeben, die auch kritikwürdig gewesen seien. Ausdrücklich stellte sie sich hinter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Merkel sagte, von der Leyen habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Dinge natürlich geklärt werden müssten. Das Prinzip der Inneren Führung müsse überall durchgesetzt werden.

Von der Leyen spricht in Augustdorf mit Schäfern, die mit ihren Tieren die Heidelandschaft Senne, in der sich auch der nahe gelegene Truppenübungsplatz befindet, bewirtschaften. Bildrechte: dpa

Diese Worte dürfte von der Leyen gern gehört haben. Sie forderte am "Tag der Bundeswehr" weiter steigende Ausgaben für die Bundeswehr. Sie sagte am Sonnabend, warme Worte würden nicht ausreichen. Die Soldaten bräuchten auch in den nächsten Jahren eine bessere und nachhaltige Finanzierung sowie die Unterstützung der Gesellschaft.



Von der Leyen begründete ihre erneute Forderung mit den wachsenden Anforderungen an die Bundeswehr. Für Auslandsmissionen etwa im Kampf gegen den Terrorismus werde dringend mehr und modernes Material gebraucht. Die Soldaten würden in solchen Einsätzen die Freiheit verteidigen, dann sollten sie auch dementsprechend ausgerüstet werden. Zudem kämen neue Aufgaben hinzu wie die Cyberverteidigung.



Von der Leyen betonte zwar, dass die Truppe nach 25 Jahren mit Kürzungen seit zwei Jahren wieder wachse und auch mehr Personal einstellen könne. In den Beständen seien aber noch Funkgeräte und Fregatten aus den 1980er-Jahren oder Fahrzeuge aus 1970er-Jahren.