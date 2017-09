Stopp! Kurz vor der Sendung biegt Martin Schulz nochmal ab im ARD-Hauptstadtstudio. Da wollte ihn die MDR-Sputnik-Kollegin vom "Kanzlercheck" schon ins Studio bringen, aber Martin Schulz geht erstmal Händewaschen. "Aber schnell!" ist die Ansage der Jugendwellen – und genauso schnell geht es dann rein in die Fragen der Hörerinnen und Hörer der jungen Radios der ARD. Die wollen viel über Bildung wissen, ob es endlich gleiche Standards bundesweit geben kann, mit einem Kanzler Martin Schulz.

"Ich kann nichts versprechen in den Wahlkämpfen, das ich nicht halten kann", entgegnet er. Der Bildungsföderalismus führe dazu, dass der Bund und auch der Bundeskanzler die Länder nur an einen Tisch bringen und zu gemeinsamen Standards überreden könne, er könne sie zu nichts verpflichten.

Doch das reicht Hörerin Pauline aus Freiburg schon aus. Genau wie Oliver aus Frankfurt, der Sorge hat, dass Digitalisierung auch Arbeitsplätze kosten kann, und will wissen, für wann Martin Schulz schnelles Internet für alle versprechen kann. Auch da muss Schulz erstmal passen: "Das Versprechen kann ich nicht abgeben, aber ein anderes Versprechen kann ich abgeben: Dass ich mich nicht zurücklehne und sage, in Deutschland läuft doch alles gut, wir sind ein Land in dem man gut und gerne leben kann. Diese bräsige Selbstzufriedenheit, die geht mir echt auf den Senkel."

Haushaltsüberschüsse: Ist Geld da oder nicht?

Flotte Sprache, die kann Martin Schulz. Auch wenn er von Angela Merkel spricht, für die er eine interessante Bezeichnung parat hat: "Meine Vorgängerin, die gestern hier saß, also meine Vorgängerin im Amt."

Da will der SPD-Kandidat Selbstvertrauen demonstrieren – Galgenhumor, nennen es manche im Netz. Die beiden Moderatoren spielen Schulz ein Statement dieser Amtsinhaberin vor. Sie frage sich, wie man das alles bezahlen solle, und wenn Schulz sage, der Bundeshaushalt habe Überschüsse dann müsse sie ihm sagen, er habe leider keine.

Hatte er in den letzten Jahren aber doch. Martin Schulz nutzt die Chance zum Angriff: Frau Merkel habe Unrecht. Der Bundeshaushalt habe Überschüsse, 30 Milliarden. Er sei über diese Antwort der Kanzlerin erstaunt gewesen. Offenbar kenne sie die Zahlen über ihre eigenen Rücklagen und die vom Finanzminister geplanten Entnahmen nicht.

Tattoos, Tinder, Urlaub: Schulz antwortet auf "Jugendfragen"

Merkel stehe für Aufrüstung, er für die Ausrüstung der Bundeswehr. Sie wolle Überschüsse in den Wehretat investieren, er in die kostenfreie Kita, sagt Martin Schulz. Und sonst? Erfahren die Hörerinnen und Hörer der jungen Wellen, dass der SPD-Chef lieber auf den Karneval verzichtet als auf Urlaub in der Bretagne. Dass er sich weder piercen noch tätowieren lassen würde. Dass er Kollegen weder in der Sauna noch beim Online-Dater Tinder treffen will. Und Rinderroulade doch etwas lieber mag als Currywurst.

Ob er froh ist, wenn dieser Wahlkampf endlich vorüber ist? Martin Schulz atmet tief durch: "Naja, man wünscht sich manchmal schon in den Urlaub…– naja, alles geht irgendwann auch zu Ende." Der Wahlkampf an diesem Wochenende. Was dann aus der SPD und Martin Schulz wird ist offen.