Für Karl Gerhold ist so eine Bundespräsidentenwahl nichts Neues. Der 66-Jährige hat schon Joachim Gauck mitgewählt. Und Gerhold kennt das politische Geschäft bestens. Direkt nach der Wiedervereinigung leitete der gebürtige Hesse die Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt. Weil Ministerpräsident Gerd Gies aber nicht lange durchhielt, machte sich Gerhold 1993 selbständig. Vom politischen Beamten zum freien Unternehmer.



Das klingt nach einem gewagten Schritt. Doch Gerhold wiegelt ab: "Ach, das ist nicht so. Man vergesse nicht, wenn man politischer Beamter war wie ich, gibt es auch ein paar Segnungen. Die ersten fünf Jahre bekommt man ja eine gute Gehaltsfortzahlung. Deshalb ist man privilegiert und so habe ich mich auch durchaus gefühlt. Auf der anderen Seite muss man den Willen haben. Aber das fiel mir nie schwer. Ich bin immer leicht zu begeistern, wenn es um neue, interessante Dinge geht."

Wärme und Strom als Geschäft

Gerhold läuft durch seine Firma Getec in Magdeburg. Er zeigt den Konferenzraum, den Betriebskindergarten, den Leitstand. Getec betreibt hunderte kleine, effiziente Kraftwerke für Industriebetriebe und Wohnanlagen. Der Verkauf von Wärme und Strom ist Gerholds Kerngeschäft: "In der DDR waren die Dinge ja alle sehr groß. Dreifach redundant, alte Kohlekraftwerke. Das war zum Greifen nah, ein Riesentätigkeitsfeld. Ich habe mir dann Ingenieure gesucht, mit denen ich mich zusammengesetzt habe. Wir hatten von Anfang an mit unseren Konzepten, die auf einen sehr effizienten Umgang mit Energie ausgerichtet waren, guten Erfolg."

"Steinmeier steht für Verlässlichkeit"

Inzwischen gehören zur Getec-Gruppe Solarparks, Windräder und der weltweit größte Speicher aus gebrauchten Batterien. Zudem verlegt die Firma Internetkabel. Als gut vernetzt gilt Gerhold auch im übertragenen Sinne. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat des MDR und Schatzmeister der CDU Sachsen-Anhalt. Seine Stimme gibt er bei der Wahl am Sonntag SPD-Mann Frank-Walter Steinmeier: "Wir haben interessanterweise ein paar Parallelen. Er hat ja auch mal in Niedersachsen als Referent angefangen, damals unter Schröder. Ich war in den achtziger Jahren in ähnlicher Funktion tätig. Er steht für Verlässlichkeit und Konstanz. Er ist jemand, der auch in unruhigen Zeiten eine klare Position hat. Das finde ich sehr gut."

Gute Leute, gutes Geld

Wenn man Gerhold eine Stunde lang zuhört, denkt man: Der kennt in Politik und Wirtschaft fast jeden. Interessant ist, dass Gerhold in der Öffentlichkeit selbst kaum bekannt ist. Er wirkt lieber im Hintergrund. Seine Magdeburger Firmengruppe hat inzwischen 1.400 Mitarbeiter. "Stillstand ist für mich Rückschritt. Man muss immer Ziele haben", erklärt Gerhold. "Es muss immer weiter gehen. Nur dann hat man gute Leute und kann man gute Gehälter zahlen. Nur dann macht es richtig Spaß. Ich habe mich immer gefreut, dass mir das gelungen ist."

Ans Aufhören denkt der 66-Jährige nicht. Gerade hat Getec in den Niederlanden einen Industriepark übernommen. Die Firma versorgt dort Chemiebetriebe mit Wärme, Strom und Dampf. Und, fügt Gerhold mit jungenhaftem Lächeln hinzu, zum Betrieb gehöre auch eine kleine Feuerwehr.