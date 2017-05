Hintergrund ist der Fund von Wehrmachtsdevotionalien in zwei Kasernen der Deutsch-Französischen Brigade in Donaueschingen und Illkirch im Elsass. Am Samstag hatte das Verteidigungsministerium bestätigt, dass in einer Kaserne in Donaueschingen zahlreiche Wehrmachtsandenken wie Stahlhelme und Orden ausgestellt worden waren.



Zuvor waren in der Kaserne des unter Terrorverdacht verhafteten mutmaßlichen rechtsextremen Offiziers Franco A. in Illkirch in einem Freizeitraum zahlreiche Wehrmachts-Devotionalien entdeckt worden.