Ost-Themen: Erinnerungskultur und Wiedervereinigung

Wenn die Parteien dann aber ostspezifische Themen in den Wahlprogrammen aufgreifen, dann oft auch im Zusammenhang mit dem Wiedervereinigungsprozess und Erinnerungskultur. "Teilweise handelt es sich eher um eine Bestandsaufnahme, wenn man sich die DDR-Vergangenheit anschaut: Das ist Geschichtspolitik und für die Wählerinnen und Wähler im Jahr 2017 nicht unbedingt von großem Interesse", sagt Träger.

Den betroffenen Regionen hilft es nicht unbedingt, wenn die 'Ost-West-Karte' ausgespielt wird, sondern ihnen hilft es, wenn in ihrem Interesse gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Hendrik Träger

Rente ist Thema

Die Renten-Unterschiede und die Anpassung der Lebensverhältnisse von Ost und West werden in den Wahlprogrammen erwähnt. "Die Rentenpolitik ist ein wichtiges Thema und wird auch von mehreren Parteien angesprochen", erklärt Träger. Allerdings gebe es dazu häufig keine wirklich konkreten Vorschläge mit zeitlichen Angaben.

Regionen stärker im Mittelpunkt

Dabei sind Träger zufolge auch die Wähler im Osten keine homogene Gruppe. Sie hätten unterschiedliche Erwartungen an die Politik. Es sei möglich, dass die Ost-West-Unterscheidung nicht mehr so wichtig sei, sondern es stärker um strukturschwache Regionen gehe. "Die Parteien sollten fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr die 'Ost-Karte' spielen. Wichtiger als Ost und West sollten mittlerweile die ähnlichen Probleme vergleichbarer Regionen sein." Bei Problemen wie Ärztemangel und Abwanderung spielten Himmelsrichtungen keine Rolle mehr, deshalb sprächen die meisten Parteien oft Ost und West oder Nord und Süd gleichermaßen an.

So heißt es im Programm der CDU, "Deutschland ist ein Land mit großer Vielfalt, unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten. In Nord und Süd, in Ost und West", niemand dürfe abgehängt sein, weil er oder sie in einer bestimmten Region zu Hause sei. Ebenso die SPD: "Das Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen, in Stadt und Land, in Ost und West, in Nord und Süd." Und auch die Linke will "einen Solidarpakt III für strukturschwache Regionen in Ost und West" einführen.

Zur Methode: Suche nach Schlüsselbegriffen Träger hatte die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD auf bestimmte Schlüsselbegriffe wie zum Beispiel Ostdeutschland, Ost*, Ost-West oder Neue Bundesländer untersucht. Insgesamt fand er weniger Osterwähnungen als noch im Jahr 2013. Am stärksten befasst sich dem Forscher zufolge die Partei Die Linke mit Ostdeutschland, gar nicht die AfD.

Thema Osten in den einzelnen Wahlprogrammen

Die CDU greift Trägers Untersuchung zufolge in ihrem Wahlprogramm unter der Überschrift „Gleiche Chancen in Ost und West“ Themen mit Ostbezug auf. Sie verweist demnach auf blühende Landschaften, die im Osten entstanden seien, und erwähnt Erfolge der aktuellen Regierung wie die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020, die schrittweise Rentenangleichung Ost-West und die geplante Anpassung der Übertragungsnetz-Entgelte für Strom als Beiträge zur Angleichung Ost-West.

Die SPD erwähnt die neuen Bundesländer laut Träger im Zusammenhang mit dem Solidarpakt, der 2019 ausläuft, und mit dem Soli-Zuschlag, der nun auch abgebaut werden müsse. Unter dem Anstrich Erinnerungskultur werde im Wahlprogramm eine Reform der Stasi-Unterlagenbehörde gefordert sowie vor einer Bagatellisierung des SED-Unrechts gewarnt. Außerdem haben die Sozialdemokraten die Überleitung der Rentenansprüche ins Wahlprogramm aufgenommen und kündigen einen Fonds für diejenigen an, die bei der Überleitung der DDR-Ansprüche ins bundesdeutsche Recht erhebliche Nachteile erlitten haben.

Auch Bündnis 90/Die Grünen greifen in ihrem Programm das Thema Rente auf und kündigen nach Trägers Auswertung der Wahlprogramme an, die Angleichung der Renten in Ost und West voranzutreiben. Außerdem werde die Aufarbeitung der SED-Diktatur als großes Anliegen beschrieben. Zudem finde die DDR im Zusammenhang mit der heutigen Flüchtlingswanderung Erwähnung, indem die Partei darauf hinweist, dass viele „aus der DDR in den demokratischen Westen geflohen“ sind.

Die FDP stellt im ihrem Wahlprogramm klar die finanziellen Aspekte vom Wiedervereinigungsprozess in den Vordergrund. Sie fordert Träger zufolge die Abschaffung des Solidaritätszuschlags im Jahr 2020. Des Weiteren fordere sie, „die Grundlagen für die gesetzliche Rente müssen im Osten und Westen unseres Landes gleich sein.“ Sie bezeichne die Aufarbeitung der DDR-Geschichte als kontinuierliche Aufgabe. Zugleich würdige sie ihre eigene Leistung als Impulsgeber großer Meilensteine in der Geschichte Deutschlands, darunter auch der Wiedervereinigung.

Die Linke räumt Ost-Themen drei Seiten im Wahlprogramm und damit den größten Raum ein. Sie kritisiert Träger zufolge den Wiedervereinigungsprozess und die Entwicklung bis heute so stark, dass es wie eine Generalabrechnung mit der Politik der letzten 27 Jahre wirke. Die Unterschiede zwischen West und Ost würden größer, die Folgen neoliberaler Politik zeigten sich in Ostdeutschland wie unter einem Brennglas, die Art und Weise der Wiedervereinigung habe Lebensperspektiven Vieler beschnitten. Noch immer litten Ostdeutsche unter der falschen Treuhandpolitik. In einer Art Bestandsaufnahme werde festgehalten, dass die Wirtschaft im Osten seit Jahren stagniere, gefordert werde eine sofortige vollständige Angleichung der Renten. Außerdem spricht sie eine Armutsgefährdung der Rentner aufgrund einer Ausweitung des Niedriglohnsektors an.

Die AfD erwähnt Ost- oder DDR-Themen nach Trägers Auswertung nicht explizit im Wahlprogramm. "Die AfD geht offenbar davon aus, dass auch für ihre Anhängerschaft im Osten das Augenmerk nicht so stark auf 'Ost und West' liegt, sondern dass andere Bereiche wie der Flüchtlings- und Asylpolitik oder die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der Politik als Ganzes wichtiger sind", vermutet Träger. Deshalb setze die Partei entsprechende Schwerpunkte.