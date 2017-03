Ausländische Regierungspolitiker haben kein Recht auf Wahlkampfauftritte in Deutschland. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klargestellt. Hintergrund ist der Streit mit der Türkei über Auftritte türkischer Minister in Deutschland. Türkische Regierungsmitglieder hatten wiederholt behauptet, niemand könne sie daran hindern, in Deutschland zu sprechen.

Regierung kann Auftritte verbieten

Die Verfassungsrichter wiesen auch darauf hin, dass die Bundesregierung das Recht habe, Auftritte ausländischer Politiker in Deutschland zu verbieten. Weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern einen Anspruch, nach Deutschland zu kommen, um amtliche Funktionen auszuüben.

Das Gericht wies zugleich die Verfassungsbeschwerde eines Bürgers ab. Er wollte damit ein Verbot für türkische Regierungsmitglieder erwirken, sich in Deutschland politisch zu betätigen. Konkret richtete sich die Klage gegen einen Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim am 18. Februar in Oberhausen. Yildirim hatte damals vor Tausenden Anhängern für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei geworben.

Beschwerde abgewiesen

Die Richter erklärten, der Kläger habe nicht hinreichend darlegen können, inwiefern er durch die jüngsten Auftritte in seinen Grundrechten verletzt worden sei. Eine solche Betroffenheit ist für den Erfolg einer Verfassungsbeschwerde Grundvoraussetzung.

Türkische Regierungsmitglieder sind seit Wochen in Europa unterwegs, um für die angestrebte Verfassungsreform zu werben. Die neue Staatsform würde die Macht der Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weiter ausbauen, das Parlament und die Justiz aber schwächen.

Merkel mit Hitler-Bart und Nazi-Gruß

Mehrere deutsche Kommunen sagten solche Auftritte aus Sicherheitsgründen ab. Das hatte wütende Proteste der türkischen Regierung nach sich gezogen. Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu warfen deutschen Behörden Nazi-Methoden vor. Am Freitag zeigte die türkische Zeitung "Günes" ein Bild von Kanzlerin Angela Merkel mit Hitler-Bart und Nazi-Gruß.



Die verbalen Ausfälle aus Ankara haben die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik weiter angespannt. Erst am Donnerstag hatte sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Berlin mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen. Dabei pochte er darauf, dass die Türkei bestimmte Regeln einhalten müsse. Die Attacken aus Ankara hörten aber nicht auf.

Bundesregierung gegen Verbot

Die deutsche Regierung hat es bisher abgelehnt, türkischen Ministern Wahlkampfauftritte in Deutschland zu verbieten. Auch nach dem Karlsruhe Urteil hält die Regierung daran fest. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte dazu: "Was wir von anderen fordern, sollten wir eben selber leben."

Auch das Auswärtige Amt sprach sich dagegen aus. Ein Sprecher sagte, man gehe davon aus, dass das Karlsruher Urteil in der Türkei gehört worden sei.



Die türkische Regierung hat inzwischen weitere rund 30 Wahlkampfauftritte in Deutschland angekündigt. Am Freitag wurde in Köln der Auftritt des türkischen Sportministers erwartet. Das Referendum in der Türkei findet am 16. April statt. Wahlberechtigt sind auch Millionen Türken im Ausland. Allein in Deutschland sind mehr als eine Million Menschen stimmberechtigt. Die türkischen Wähler in der Bundesrepublik gelten als besonders regierungstreu.