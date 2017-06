Kohl habe das gemeinsam mit seiner Frau im Spätsommer 2015 entschieden, so Diekmann, "als es gesundheitlich wieder einmal sehr kritisch um ihn stand". Die Entscheidung zeige die seit der Kindheit bestehende Verbundenheit des Altkanzlers und früheren CDU-Chefs mit Speyer und dem dortigen Dom. Kohls Grabstätte befindet sich nach Angaben des Bistums Speyer am Rande des Speyerer Domherrenfriedhofs neben der Friedenskirche Sankt Bernhard.

Der europäische Trauerakt findet zum ersten Mal in der Geschichte der EU statt und ist für den 1. Juli stattfinden im Europaparlament in Straßburg vorgesehen. Als Redner sollen nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auftreten. Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González sollen demnach sprechen. Beide waren politische Weggefährten Kohls.

Das Grab von Kohls erster Frau liegt in Ludwigshafen. Bildrechte: dpa

Im Anschluss an den Trauerakt wird Kohl dann auch in Deutschland geehrt, wie das Bundesinnenministerium erklärte. Nach einem Requiem im Dom von Speyer werde es ein militärisches Abschiedszeremoniell mit Ehrenformation geben.



Nach einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel um Verständnis dafür geworben, dass es keinen deutschen Staatsakt geben wird.



Man müsse der Ehefrau zuhören, habe Merkel nach Angaben von Teilnehmern bei einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag gesagt. Die Angehörigen hätten das Recht, über die Form des Gedenkens eines Verstorbenen zu entscheiden.



Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben.