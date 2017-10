Die Bundesanwaltschaft hat keine konkreten Hinweise auf verbotene Spionage des US-Geheimdiensts NSA in Deutschland gefunden. Dies teilte die Karlsruher Behörde am Donnerstag zum Abschluss ihrer Untersuchungen mit. Dabei war es um die Frage gegangen, ob britische und amerikanische Geheimdienste massenhaft Telekommunikationsdaten der Deutschen gesammelt haben.

Den Angaben zufolge haben die Ermittler die Dokumente des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden und die Daten der Bundesämter für Verfassungsschutz (BfV) und für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgewertet. Das hat demnach nichts Strafbares zutage gefödert. Unauffällig sei auch der über den Internetknoten in Frankfurt am Main abgewickelte Datenverkehr gewesen.