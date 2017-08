Das Armutrisiko von Kindern in Deutschland ist trotz blendender Wirtschaftslage auf Rekordhoch gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren im vergangenen Jahr 20,2 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Armut bedroht und damit so viele wie seit 2005 nicht. 2015 lag die Vergleichszahl bei 19,7 Prozent. Dabei weisen die Statistiker darauf hin, dass die Zahlen beider Jahre nur eingeschränkt vergleichbar seien.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Armutsquote in Ostdeutschland im Schnitt am höchsten. So galten dort einschließlich Berlin 18,4 Prozent der Menschen als armutgefährdet, im früheren Bundesgebiet waren es 15 Prozent. Dort sorgt allerdings Bremen mit einer Quote von 22,6 Prozent für den bundesweiten Spitzenplatz.