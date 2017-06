Parteitag in Hannover Linke will Mindestsicherung von 1.050 Euro

Die Frage, inwieweit sich die Linke eine mögliche rot-rot-grüne Regierung offen halten soll, ist innerhalb der Partei umstritten. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte erst kürzlich in einem Zeitungsinterview geäußert, gute Opposition sei besser als schlechtes Regieren. Kipping warb hingegen in Hannover um SPD und Grüne als mögliche Bündnispartner. Allerdings rief sie beide Parteien dazu auf, in der Sicherheitspolitik der Linken zu folgen und eine Welt friedlich verbundener Staaten anzustreben, statt die EU anstelle der USA als neuen Weltpolizisten in Stellung zu bringen.

Für Deutschland forderte Kipping einen klaren Politikwechsel. Es müsse Mut gemacht werden, "dass sich hierzulande und in Europa etwas Grundlegendes ändern kann". Dass es nicht so weitergehen könne wie bisher, zeige allein die Bilanz der Regierung von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. So habe sich etwa die Zahl der Menschen, die dauerhaft in Armut leben, in den vergangenen Jahren verdoppelt, kritisierte Kipping: "Die Regierung Merkel hat dieses Land zu einem Land der Millionäre und der Millionen in Armut gemacht."