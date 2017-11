In Bonn kommen ab heute Vertreter aus 127 Länder zur Weltklimakonferenz zusammen. Bis zum 17. November werden bis zu 25.000 Teilnehmer in der einstigen Bundeshauptstadt erwartet. Auch 500 Nichtregierungsorganisationen beteiligen sich. Sie alle wollen beraten, wie das vor zwei Jahren beschlossene Pariser Klimaschutzabkommen im Detail umgesetzt werden soll.

Das "Grundgesetz des Klimaschutzes" nennt der Leiter der Abteilung Klimaschutzpolitik im Bundesumweltministerium, Karsten Sach, das Pariser Abkommen. Damals einigten sich die Staaten darauf, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Bei der Bonner Konferenz geht es laut Sach ab Montag darum, "das Kleingedruckte auszuhandeln". Die vereinbarten Klimaschutzziele sollen durch ein Regelbuch überprüfbar und vergleichbar werden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks kündigte an, dass auch über handfeste Maßnahmen für den Klimaschutz gesprochen werden soll: "Wir werden in Bonn nicht nur verhandeln, sondern auch viele konkrete Lösungen erleben."

Pariser Klimaschutzabkommen Bei der Konferenz in Paris einigte sich die Staatengemeinschaft erstmalig auf einen Klimaschutzvertrag, der für Entwicklungs-, Schwellen-, und Industrieländer gleichermaßen bindend ist. Das gemeinsame Ziel: die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad und langfristig sogar 1,5 Grad. Jeder Staat kann selbst festlegen, welche konkreten Verpflichtungen er eingehen will.

Mit Blick auf die USA betonte Hendricks die Bedeutung von Maßnahmen unterhalb der nationalen Ebene. "Das Engagement vieler Städte und Regionen gerade in den USA zeigt, dass die Dynamik beim Klimaschutz nicht aufzuhalten ist, auch nicht von der Trump-Regierung", erklärte die Ministerin. Die USA wollen aus dem Pariser Abkommen aussteigen, obwohl ein aktueller Bericht von US-Behörden eindringlich vor den Folgen warnt .

Über zehntausend Menschen forderten bei einer Demonstration in Bonn vor Beginn der Konferenzz die konsequente Umsetzung des Weltklimaabkommens von Paris. Bildrechte: dpa

Mehrere Nichtregierungsorganisationen forderten deshalb vor Beginn der Konferenz größere Klimaschutzanstrengungen. In Bonn stellten sich am Sonnabend mindestens 11.000 Teilnehmer bei einer Demonstration hinter diesen Aufruf. Deutschland müsse möglichst rasch aus der Kohle aussteigen, verlangen unter anderem der BUND, die Entwicklungsorganisation Germanwatch sowie das kirchliche Hilfswerk "Brot für die Welt".



Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer bei Germanwatch, warnte: "Wenn nicht die Stilllegung der Hälfte der Kohlekraftwerke bis 2020 in den Koalitionsverhandlungen beschlossen wird, wird das deutsche Klimaziel für 2020, die Emissionen gegenüber 1990 um 40 Prozent zu verringern, krachend verfehlt."