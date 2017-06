Berliner Kreis Konservativer CDU-Flügel will neue Klimapolitik

Der Zeitpunkt ist auf den ersten Blick überraschend. Ziemlich genau zwei Tage nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hatte , taucht ein Papier des Berliner Kreises der Union auf, das inhaltlich gar nicht so weit entfernt von dem ist, was Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses erklärt hatte. Konkret sollen die mit dem Schmelzen des polaren Meereises verbundenen Chancen wie die eisfreie Nordpassage, neue Fischfangmöglichkeiten und der Rohstoffabbau vermutlich größer sein als mögliche negative ökologische Effekte. Trotzdem werde das Phänomen medial momentan zur Klimaangstmache benutzt.

Das alles klang sehr nach Trump, auch wenn der Berliner Kreis schon wenige Stunden später eine Klarstellung herausgab, man rede Trump keineswegs nach dem Mund. Als Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle man das Papier schon gar nicht verstanden wissen. Und trotzdem, das Papier war in der Welt und nach Lesart vieler Beobachter damit eine sechsseitige Forderung nach der Abkehr von der bisherigen Klimapolitik.



Auch wenn Philipp Lengsfeld, Bundestagsabgeordneter und einer der Autoren des Papiers das so nicht verstanden wissen will. Er sagt, dass infrage stehende Papier zur Klima und Energiepolitik sei seit Monaten in Vorbereitung gewesen. Die Positionierung sei keine Reaktion und erst recht keine Unterstützung der Politik von US-Präsident Trump.