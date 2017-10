Der Mann, der die SPD erneuern soll, ist knapp zwei Meter lang. Dieses großformatige Auftreten findet Lars Klingbeil selbst gar nicht schlecht: "Ich bin Digitalpolitiker. Ich habe auch gelesen, ich wirke aufgrund meiner Größe wie eine Schrankwand, was in der Politik nicht unbedingt schlecht sein muss!"

Klingbeil lächelt dazu meist freundlich. Aber der 39-Jährige macht auch klar, dass er bei der SPD nach der Bundestagswahlpleite ans Eingemachte will: "Ich werde jeden Stein umdrehen, ich werde mir jeden Prozess, jede Struktur anschauen, und es wird am Ende genau diese tiefgreifenden Veränderungen in der SPD geben." Klingbeil will die SPD digital aufstellen. Dazu hat sich der Niedersachse aus dem Bundeswehrstandort Munster als Verteidigungspolitiker einen Namen gemacht. Einstimmig hat das SPD-Präsidium Klingbeil als künftigen Generalsekretär nominiert.

Klingbeil ist der Wunschkandidat von Parteichef Martin Schulz. Der jedoch wirft damit sämtliche Parteiarithmetik über den Haufen: Noch ein Mann? Noch ein Niedersachse, neben Thomas Oppermann, der sich als Bundestagsvizepräsident bewirbt? Und – noch ein Seeheimer in der SPD, also ein Konservativer? Das hat manche Parteilinke und auch die Frauenvereinigung in der SPD vergrätzt, als die Personalie Klingbeil Ende der Woche nach draußen drang.



"Ich glaube, wir müssen uns von diesem Proporzdenken lösen", versucht Schulz die Kritik zwar einzufangen. Doch der Parteichef räumt auch ein, dass die personelle Neuaufstellung der SPD holperig verläuft: "Machen wir uns nichts vor, die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben. Wir brauchen in unserer Partei mehr Kommunikationsdisziplin, vor allem nach außen." Übersetzt: Klappe halten!