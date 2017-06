Details wollen sie erst am Freitag veröffentlichen. Einige Punkte hatten CDU und FDP bereits in den vergangenen Tagen bekannt gegeben. Einig sind sie sich demnach, das Abitur nach neun Jahren am Gymnasium (G9) wieder zum Regelfall zu machen. An Universitäten sollen nach dem Willen von Schwarz-Gelb Studierende aus Nicht-EU-Ländern eine Studiengebühr von 1.500 Euro pro Semester zahlen. Kriminalität will die künftige Regierung stärker bekämpfen, etwa durch mehr Kommissare, eine Ausweitung der Videoüberwachung und mehr Befugnisse für die Polizei.