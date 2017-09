CDU-Chefin Angela Merkel will sowohl mit FDP und Grünen, als auch mit der SPD über eine mögliche Regierung sprechen. Das kündigte sie am Mittag nach Beratungen der CDU-Spitze an. Einen Zeitpunkt für eine Regierungsbildung wollte Merkel nicht nennen.

Merkel sucht Gespräch

Die Kanzlerin sagte, es sei wichtig, dass Deutschland auch künftig eine gute und stabile Regierung habe. Dass die SPD bereits am Wahlsonntag angekündigt habe, in die Opposition zu gehen, habe sie zwar vernommen. Dennoch wolle sie mit der SPD in Gesprächskontakt bleiben. Das sei auch die "einhellige Meinung“ des CDU-Bundesvorstandes.

Welche Koalition ist auf Bundesebene möglich?