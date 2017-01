Silvester-Einsatz in Köln Meist Syrer und Iraker kontrolliert – Nur ein Viertel identifiziert

Die Kölner Polizei hat ihre Angaben zur Nationalität der an Silvester in den Bahnhofsbereichen der Innenstadt kontrollierten jungen Männer korrigiert. Demnach stammte zumindest ein großer Teil derjenigen, deren Identität bisher geklärt werden konnte, vor allem aus arabischen und weniger aus nordafrikanischen Ländern. Das geht aus einer am Freitag in Köln vorgelegten ersten Zwischenbilanz der von Polizeipräsident Jürgen Mathies eingesetzten Arbeitsgruppe "Silvester 2016" hervor.



Damit revidierte die Kölner Polizei vorerst die unmittelbar nach dem Einsatz zum Jahreswechsel 2016/2017 getätigten Aussagen, wonach es sich bei den am Silvesterabend kontrollierten jungen Männern vorwiegend um Nordafrikaner gehandelt habe. Allerdings konnten bisher lediglich bei einem knappen Viertel von ihnen auch tatsächlich Nationalitäten ermittelt werden.