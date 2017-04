Deutschland hat offenbar sein gesamtes Jahresbudget für den CO2-Ausstoß bereits ausgeschöpft. Nach Angaben des Branchenverbandes "Zukunft Erdgas" hat die Bundesrepublik bis zum 3. April schon so viel Kohlendioxid produziert, wie sie nach dem Pariser Klimaabkommen im gesamten Jahr hätte freisetzen dürfen. Die meisten Emissionen fielen demnach beim Autofahren, Fliegen, bei der Stromerzeugung und beim Heizen an.

Weg von der Braunkohle, fordert "Zukunft Erdgas". Bildrechte: IMAGO

Für die nächsten drei Jahre sagt die Studie voraus, dass dieses fiktive CO2-Budget ebenfalls schon im April erschöpft sein wird. Verbandsvorsitzender Timm Kehler sagte den Zeitungen der Funke-Gruppe, die Bilanz mache deutlich, dass noch viel verbessert werden müsse. Deutschland müsse so wirtschaften, dass es bis zum 31. Dezember mit seinem Budget auskomme.



Um das zu erreichen müssten zum einen alte Heizungsanlagen modernisiert werden. Zum anderen müsse die Stromerzeugung von Braunkohle auf Erdgas umgestellt werden. Dem Verband "Zukunft Erdgas" gehören rund hundert Stadtwerke und Energieversorger an.



Bei der UN-Klimakonferenz in Paris war Ende 2015 ein globales Klimaschutzabkommen beschlossen worden. Es sieht vor, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Das Abkommen tat im Herbst 2016 in Kraft.