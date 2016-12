In der Union ist es fast schon ein Reflex: Nach Anschlägen wie diesem melden sich die Hardliner zu Wort. Da wird der Ruf nach Transitzonen, längerer Abschiebehaft und Fußfesseln für Gefährder wieder laut. Und vom Koalitionspartner, der SPD, tönt es zurück: Stammtischgeschwätz seien solche Forderungen, so SPD-Vize Ralf Stegner. Was der eine vorschlägt, blockiert der andere. Auch schon ein Reflex.