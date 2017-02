Die AfD will Björn Höcke ausschließen! Und sich reinwaschen, möchte man hinzufügen. Vor zwei Wochen scheiterte noch der Versuch im Bundesvorstand, gegen Höcke ein Ausschlussverfahren zu eröffnen für seine Forderung nach einer "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad". Was ist nun anders? Die Umfragen!

Konservative Wähler wenden sich ab

Um vier Prozent ist die AfD innerhalb eines Monats beim ARD-DeutschlandTrend abgestürzt, von 15 auf 11 Prozent. Grund ist sicher nicht allein Björn Höcke und seine Sicht auf den Holocaust und die deutsche Vergangenheit, aber schon zum großen Teil. Denn besonders in den westdeutschen Ländern stagniert momentan die AfD, weil sich konservative Wähler nicht nur von Höckes Äußerungen, sondern auch der Art und Weise des Vortrags abgestoßen fühlen.

Ein Kommentar von Tim Herden, MDR AKTUELL Bildrechte: Steffen Jaenicke Höckes geistiger Ziehvater, Götz Kubischek äußerte im Nachrichtenmagazin "Spiegel": "Höcke hat einen Fehler gemacht, und er hat die Wucht der öffentlichen und parteiinternen Schläge nicht vorhergesehen, die ihn und die AfD nun hart treffen." Konservative Wähler mit langer Heimat in der CDU in Westdeutschland können sich vielleicht noch mit dem AfD-Wahlspruch "Merkel muss weg" identifizieren. Sie wollen aber nicht den Grundkonsens der Gesellschaft aufkündigen, dass Deutschland auch heute noch an seiner Verantwortung für die Verbrechen des Naziregimes und des Holocausts trägt. Dann doch lieber CDU wählen oder Nichtwähler werden.

Im Osten ist das etwas anderes. Da verfangen Höckes Thesen eher. Aber Umfragewerte in den neuen Ländern um die zwanzig Prozent reichen bei einer Bundestagwahl gerade, um knapp über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Mehr zählen die Stimmen aus den alten Ländern. Die Linke kann ein Lied davon singen.

Gefahr durch Schulz-Effekt

Höckes Auftritte schaden auch der Strategie seines Schutzpatrons, Alexander Gauland, übrigens früher auch CDU-Mitglied, und weil man so gern in der AfD gegen das Establishment hetzt, einst Staatskanzleichef in Hessen. Gauland versucht die große Umarmung des Wählerpotenzials von ganz rechts außen bis konservativ rechts der Mitte. Die bürgerlich-konservativen Wähler der AfD sind aber nicht nur durch Höcke verstört. Sie beunruhigt auch der Schulz-Effekt. Sollte es im Wahlkampf zwischen der SPD und CDU/CSU zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen und eine rot-rot-grüne Bundesregierung in den Bereich des Möglichen rücken, dann könnte die AfD der Verlierer sein. Die Angst vor einem Linksbündnis wird mögliche AfD-Wähler wieder zurück zur Union treiben.

Höcke wird in der Partei bleiben

Allerdings darf man sich jetzt auch nicht vom Beschluss des Parteivorstandes blenden lassen. Björn Höcke wird Mitglied der AfD und auch ihr Partei- und Fraktionschef in Thüringen bleiben. Man hat die Aufgabe des Parteiausschlusses dem Thüringer Landesschiedsgericht übertragen, doch aus dem Landesverband kommen zugleich Solidaritätsadressen mit Björn Höcke. Was soll da also passieren? Und selbst wenn man ihn ausschließen würde, ständen Björn Höcke die Mittel des von so vielen AfD-Anhängern verachteten Rechtsstaats zur Verfügung, um sich dagegen zu wehren.