Kommentar zu Jamaika-Sondierung "Erst das Land, dann die Partei"

Mir geht es ein wenig wie im Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wenn ich früh aufwache und das Nachrichtenradio MDR Aktuell mich über die Ergebnisse der Sondierungen informiert, höre ich immer "kleine Fortschritte", "große Differenzen" und von "Brücken, die nicht gebaut werden" konnten.

Politisches Armutszeugnis

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR Aktuell Bildrechte: Steffen Jaenicke Nach gut anderthalb Wochen treten die Sondierungsgespräche immer noch auf der Stelle. Der kleinste gemeinsame Nenner besteht in mehr Breitbandausbau, mehr Geld für die Bildung und eine bessere Versorgung der ländlichen Räume. Zu wenig.



Stattdessen bringen FDP und auch Politiker der CDU Neuwahlen ins Gespräch. Ein Armutszeugnis für die politische Kultur in Deutschland. Vier Parteien des bürgerlichen Lagers sind nicht in der Lage, die ideologischen Gräben zu überwinden und ein politisches Projekt aus der Taufe zu heben, das den Deutschen wieder Zuversicht gibt.

Merkel muss Führungsverantwortung wahrnehmen

Die Ursachen für diesen Stillstand sind vielfältig. Eine Hauptverantwortung liegt bei Angela Merkel. Auch wenn Teilnehmer der Gespräche ihre Moderationsfähigkeiten loben, muss sie vor allem als Kanzlerin und Parteivorsitzende der stärksten Partei die Führungsrolle übernehmen. Aber man hat den Eindruck, ihr fehlt es an der eigenen Phantasie und auch der politischen Vision für das schwarz-gelb-grüne Bündnis. Das zeigte sich bereits nach der Bundestagswahl. Angela Merkel verwaltet die Sondierungen, aber gestaltet nicht, obwohl sie den Auftrag zur Regierungsbildung angenommen hat.

Merkels Achillesferse ist die Schwesterpartei CSU. Der Machtkampf zwischen dem Parteivorsitzenden Seehofer und dem Kronprinzen Söder belastet ihre Verhandlungsposition, besonders in der Flüchtlingspolitik. Beide Kontrahenten müssen vor der CSU-Basis den harten Hund geben, an der Obergrenze von 200.000 Zuwanderern festhalten. Da ist Merkel gefordert, Seehofer aufzufordern, Söder einzubinden, am besten am Verhandlungstisch, um voranzukommen.

Grüne und FDP müssen Stellungskrieg beenden

Die beiden Juniorpartner eines Jamaika-Bündnisses FDP und Grüne liefern sich Stellungskriege, die ihrem Wahlergebnis nicht angemessen sind. Die FDP hat sicher ein paar Trümpfe mehr in der Hand. Die Menschen wollen Energiesicherheit und zugleich keine weitere Erhöhung der Energiepreise. Steuersenkungen kommen immer gut beim Wähler an. Außerdem steckt ihnen noch immer die Nahtoderfahrung von 2013 in den Knochen, als sie mangels politischer Substanz aus dem Bundestag flogen.

Den Grünen dagegen muss klar sein, dass sie die eigentlichen Verlierer eines Scheiterns von Jamaika sein würden und Neuwahlen dann ihr politisches Waterloo werden könnte. Denn Union und FDP werden sie durch ihre starre Haltung bei Klima- und Flüchtlingspolitik zum Sündenbock machen. Mit 8,9 Prozent kann die Partei nicht erwarten, ein Maximalprogramm bei ihren Kernthemen durchzusetzen. Vielmehr werden die Grünen zu Kompromissen, auch schmerzlichen, gezwungen sein.

Keine Klientelpolitik

Alle vier Parteien müssen begreifen, dass sie keine Koalition für ihre jeweilige Klientel bilden, sondern verantwortlich für das ganze Land, wie es Volker Kauder heute auch noch einmal betont hat. Dabei darf nicht im Vordergrund stehen, ob irgendwo Landtagswahlen anstehen oder das Schielen auf Umfragen muss aufhören.



Merkel, Seehofer, Özdemir und Lindner soll sich einen Satz vor Augen halten den Gerhard Schröder bei der Agenda 2010 zur Maßgabe seines Handelns machte, auch wenn die SPD daran bis heute trägt: "Erst das Land, dann die Partei."