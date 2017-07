Kommentar "Die Teflon-Kanzlerin ist zurück"

Was das alles für die politische Stimmung im Land bedeutet, lässt sich an den Umfragen klar ablesen. Die Union liegt meilenweit in Führung. Auch die Kanzlerin ist wieder beliebt wie eh und je und kann in aller Gelassenheit zusehen, wie sich SPD-Kandidat Schulz gegen den Abwärtstrend abstrampelt, mit immer neuen Grundsatzreden und detaillierten Konzepten zu diesem und jenen, was die Wähler allerdings ganz offensichtlich kalt lässt.