Eigentlich klingt das alles nach einem guten Plan: Bund und Länder wollen endlich geltendes Recht in die Tat umsetzen. Wer als Asylbewerber abgelehnt wurde, soll das Land auch so schnell wie möglich verlassen. Dazu soll geprüft werden, ob es Ausreisezentren geben soll, in denen ausreisepflichtige Asylbewerber zusammen geführt werden. Abschiebehemmnisse will man abbauen. Amtsärzte sollen über die Reisefähigkeit der Ausreisepflichtigen entscheiden. Mit Geld will man eine freiwillige Ausreise befördern.