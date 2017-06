Venceremos! Den Schlachtruf der chilenischen Linken schmetterte ausgerechnet Altkanzler Schröder in die gut gefüllten Ränge der großen Dortmunder Westfalenhalle. Venceremos, wir werden siegen, diese Parole wird von Linken immer dann trotzig gerufen, wenn die Dinge eigentlich nicht so günstig stehen, man sich aber Mut machen will, trotz alledem!