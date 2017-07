Was sich Oberbürgermeister Lutz Trümper aus Magdeburg wünscht, klingt ein bisschen nach Sheriffs aus dem Wilden Westen. Allerdings trügt dieses Bild, sagt Winfried Kurth, Professor für öffentliches Recht an der Uni Halle: "Also das ist ganz und gar nicht der Fall! Kommunalpolizei hat einmal in Deutschland eine Tradition gehabt. Im Westen gab es in den meisten Bundesländern eine kommunale Polizei – das war damals an den Fahrzeugen zu erkennen. Die kommunalen waren ganz in grün und die Landespolizei war weiß und grün."