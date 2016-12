Geburtenrate und Zuwanderung Der Kampf um die Kita-Plätze

Eigentlich wollte Victoria Jankowicz nach der Geburt ihres ersten Kindes schnell wieder studieren. Doch daraus wurde nichts, denn sie bekam erst ein halbes Jahr später als geplant einen Kita-Platz. So wie ihr ergeht es vielen Eltern in Leipzig. Denn die Stadt war lange Zeit nicht auf die stark wachsenden Kinderzahlen eingestellt. "In Leipzig liegt es daran, dass die Behörden das einfach verschlafen haben. Die haben nicht früh genug angefangen, neu zu bauen." Es habe viel zu lange gedauert, bis sie überhaupt zugaben, dass es einen Mangel gebe und etwas getan werden müsse.

In Leipzig steigt die Zahl der Kinder, die in Kitas betreut werden, seit 2007 kontinuierlich an. Und die Stadt bemüht sich, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Allein im vergangenen Jahr wurden sieben neue Kindergärten eröffnet. Dem Amt für Jugend, Bildung und Familie zufolge werden bis 2020 aber noch 4.000 weitere Plätze gebraucht. Auch im geburtenstarken Dresden reichen die Plätze nur gerade so. 2017 erwarte die Stadt den Höchststand bei den Zahlen der Kita-Kinder, sagt Sabine Bibas, Leiterin des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen. "Wir haben von 2008 bis jetzt 13.000 Plätze in Krippen und Kindergärten geschaffen. Das ist eine immense Zahl. Dieser große Anstieg wird in der Perspektive so nicht mehr stattfinden. Aber wir bewegen uns auf einem sehr hohen Niveau."