Die Kommunen sehen den Bund und die Hersteller in der Pflicht, ihre Fuhrparks zügig umzurüsten.

Vor Gipfel im Kanzleramt Kommunen verlangen Umrüstung ihrer Dieselautos

Die Kommunen gehen mit großen Erwartungen in das Gespräch mit Kanzlerin Merkel am Montag. Sie fordern mehr Geld und fordern eine Umrüstung ihrer Dieselautos. Dabei sollten auch die Hersteller in die Pflicht genommen werden.