Albrecht Glaser (AfD) Der AfD-Politiker Albrecht Glaser ist der umstrittenste Kandidat für das Bundestagspräsidium. Ob er am Dienstag tatsächlich gewählt wird, ist sehr fraglich. Massiven Widerstand gegen ihn gibt es vor allem wegen Aussagen, in denen er die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede stellte, da der Islam keine Religion, sondern eine Ideologie sei. Glaser war jahrzehntelang CDU-Mitglied. 2013 gehörte er zu den Gründern der Alternative für Deutschland. Der 75-Jährige agierte zuvor vor allem in der Kommunalpolitik, von 1995 bis 2002 war er Stadtrat und Stadtkämmerer in Frankfurt am Main. Bildrechte: IMAGO