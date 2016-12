Neun Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Polizei einen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. Details nannten die Ermittler nicht, sie kündigten für den Nachmittag eine Pressemitteilung an. "Spiegel Online" berichtete, dass es sich bei dem Kontaktmann um einen 40-jährigen in Berlin lebenden Tunesier handeln soll.