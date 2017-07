Neuer Streit mit Ankara Türkei untersagt Besuch von weiterem Nato-Stützpunkt

Der Streit um Besuche deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten in der Türkei geht in eine neue Runde: Die Regierung in Ankara teilte dem Auswärtigen Amt mit, dass eine für Montag geplante Reise des Verteidigungsausschusses zum Nato-Stützpunkt Konya verschoben werden soll. Als Grund nannte die Türkei das belastete bilaterale Verhältnis. Die kurzfristige Absage sorgt in Berlin für Empörung.

von Andrea Müller, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL