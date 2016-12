Die Zeitung schreibt weiter, der Obduktion zufolge sei es zwar möglich, dass Lukasz U. zum Zeitpunkt des Anschlags noch gelebt hat. Mediziner würden aber ausschließen, dass er in der Lage gewesen sei, bewusst zu handeln. Damit sei ein Greifen ins Lenkrad während des Attentats nicht möglich gewesen. Die Spuren am Lenkrad seien vermutlich entstanden, als sein Körper beim heftigen Aufprall dagegen geschleudert wurde.

In den vergangenen Tagen hatten sich im Internet rund 40.000 Menschen für eine posthume Ehrung des Polen eingesetzt. In einer Online-Petition wurde das Bundesverdienstkreuz für ihn gefordert. Ausgangspunkt war die Annahme, dass der Lkw-Fahrer durch sein Ringen mit dem Täter eine noch größere Katastrophe mit noch mehr Todesopfern verhindert habe. Lukasz U. gehört zu den insgesamt zwölf Todesopfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Unterdessen sind auch eine Woche nach dem Berlin-Anschlag noch immer viele Fragen offen. So ist weiter unklar, wie sich der mutmaßliche Attentäter Anis Amri nach dem Anschlag über Lyon nach Italien absetzen konnte. Auch konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob der Tunesier Teil eines terroristischen Netzwerks war. Amri war am vergangenen Freitag in Mailand eher zufällig in eine Polizeikontrolle geraten und bei einem anschließenden Schusswechsel erschossen worden.